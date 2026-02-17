Arcene maltratta i genitori | arrestato 23enne finisce in carcere

A Arcene, un ragazzo di 23 anni è finito in manette perché ha maltrattato i genitori e cercato di estorcere denaro, nonostante il divieto di avvicinamento emesso contro di lui. La situazione si è aggravata quando il giovane ha ignorato l’ordine di allontanarsi dalla famiglia, mettendo a rischio la sicurezza dei suoi genitori. Gli agenti lo hanno arrestato dopo averlo trovato nei pressi della loro abitazione, in violazione delle restrizioni.

LA DECISIONE. Un 23enne residente ad Arcene, accusato di maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori dal 2024, è stato arrestato dopo che non ha rispettato il divieto di avvicinamento. Avrebbe maltrattato i genitori e preteso denaro in modo continuativo, fino a rendere la convivenza insostenibile. Un 23enne di origine marocchina, residente ad Arcene, è stato arrestato dopo aver violato la misura cautelare che gli imponeva l’allontanamento dall’abitazione familiare e il divieto di avvicinamento. Il giovane è ritenuto responsabile — a partire dal 2024 — dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei propri genitori Nel tardo pomeriggio del 4 febbraio 2026 i carabinieri della Stazione di Verdello hanno eseguito la misura cautelare: allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e di comunicazione con le vittime e divieto di dimora nel Comune di Arcene. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

