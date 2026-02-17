Arbëreshë | l’Albania investe nella memoria storica con un museo tra Italia e Vuno

L’Albania ha deciso di finanziare un nuovo museo tra Italia e Vuno, per preservare la memoria degli Arbëreshë. L’obiettivo è raccogliere testimonianze e oggetti storici che raccontano la migrazione e le tradizioni di questa comunità. La delegazione albanese ha visitato il villaggio di Pallagorio, in Calabria, per discutere i dettagli del progetto e rafforzare i legami culturali tra i due paesi.

Una delegazione del Governo albanese ha concluso una visita nei paesi dell'Arbëria calabrese il 17 febbraio 2026, segnando una tappa fondamentale per la creazione di un museo dedicato alle comunità italo-albanesi a Vuno, in Albania. L'iniziativa, sostenuta dal Ministero della Cultura albanese, mira a rafforzare i legami storici e culturali tra i due paesi, promuovendo il turismo e lo sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione dell'identità arbëresh. Il Cuore dell'Arbëria: Pallagorio e l'Inizio del Percorso.