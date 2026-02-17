Approda in Parlamento la vicenda del capotreno sanzionato dopo attività sindacale Sinistra Italiana Avs presenta interrogazione

La Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-Avs di Reggio Calabria ha portato in Parlamento il caso di un capotreno sanzionato dopo aver partecipato a un'attività sindacale, causando un acceso dibattito politico. La vicenda riguarda un ferroviere della Direzione regionale Calabria, che nel 2025 ha ricevuto quattro contestazioni disciplinari in pochi mesi, innescando forti proteste tra i colleghi. Sinistra Italiana Avs ha deciso di presentare un’interrogazione per fare luce sulla situazione e chiedere chiarimenti sulle motivazioni delle sanzioni.

La Federazione metropolitana di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e denuncia: "Un uso intimidatorio e sproporzionato dei provvedimenti disciplinari da parte di Trenitalia" "La Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-Avs di Reggio Calabria esprime piena e convinta solidarietà a un capotreno in servizio presso la Direzione regionale Calabria, destinatario, secondo quanto riferito, di quattro contestazioni disciplinari nel corso del 2025, concentrate in un ristretto arco temporale". È quanto si legge in una nota. "Trenitalia, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e interamente partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, gestisce il servizio pubblico essenziale di trasporto ferroviario regionale sulla base di contratti di servizio stipulati con le regioni.