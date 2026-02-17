apple podcasts lancia la nuova esperienza video podcast

Apple Podcasts ha deciso di integrare i video nelle sue puntate, rispondendo alle richieste degli utenti. Questa novità nasce dall’esigenza di offrire un’esperienza più completa, combinando ascolto e visione nello stesso spazio. Ora gli utenti possono guardare i video delle puntate direttamente nell’app, senza dover passare ad altre piattaforme. La tecnologia HTTP Live Streaming (HLS) garantisce una riproduzione fluida, anche con connessioni internet instabili.

aggiornamento trasformativo dell’app apple podcasts introduce un’esperienza video integrata che unisce visione e ascolto all’interno dello stesso , potenziata dalla tecnologia HTTP Live Streaming (HLS). l’obiettivo è offrire un’esperienza multimediale più ricca mantenendo semplicità d’uso e controllo creativo per i produttori di contenuti. apple introduce una nuova esperienza video podcast su apple podcasts. secondo eddy cue, senior vice president dei servizi, l’introduzione di una soluzione video di riferimento posiziona apple podcasts al centro del modo in cui i creatori gestiscono i propri contenuti e monetizzano i propri progetti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Pd: Ricci lancia ‘Punti di vista in movimento', video-podcast in Pov che racconta la politicaMatteo Ricci, europarlamentare del Pd, lancia un nuovo progetto chiamato ‘Punti di vista in movimento’.

