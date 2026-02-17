Apple copia una funzione di youtube music con il prossimo aggiornamento ios 26

Apple ha copiato una funzione di YouTube Music con l’arrivo di iOS 26.4 beta 1. La società ha deciso di integrare l’opzione di riproduzione video all’interno dell’app Podcast, permettendo agli utenti di passare facilmente dalla musica ai contenuti visivi senza dover cambiare applicazione. Questo cambiamento mira a rendere l’esperienza più completa, seguendo un trend già presente sui servizi concorrenti. Durante i test, alcuni utenti hanno notato come la nuova funzione renda più semplice guardare video mentre ascoltano podcast, senza interrompere la riproduzione.

l'approccio di Apple con l'aggiornamento di ios 26.4 beta 1 introduce una revisione significativa dell'app podcast, estendendo il supporto ai contenuti video e proponendo una transizione fluida tra formati. la novità chiave riguarda l'abilitazione di una commutazione rapida tra contenuti audio e video all'interno di un unico flusso, con controlli posizionati in modo coerente rispetto all'interfaccia di riproduzione. aggiornamento di apple podcasts: integrazione audio e video in un unico flusso. con la versione beta, l'app podcasts di apple amplia l'esperienza multimediale, consolidando i video all'interno del player.