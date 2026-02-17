Apple annuncia un evento misterioso | le voci su un nuovo iPhone più economico

Apple prepara un evento speciale il 4 marzo. A differenza dei classici eventi di settembre dedicati agli iPhone, potrebbe concentrarsi su altri prodotti e aggiornamenti hardware.🔗 Leggi su Fanpage.it

Apple ha deciso di organizzare un evento il 4 marzo, dopo aver confermato che presenterà nuovi modelli di iPhone, iPad e MacBook.

L’iPhone 17E, in arrivo nel 2026, rappresenta un nuovo approccio all’offerta entry-level di Apple, integrando funzionalità come Dynamic Island e MagSafe.

Apple annuncia un evento speciale per il 4 Marzo: quali novità arriveranno Non sarà il solito keynote, ma un evento speciale che potrebbe anticipare Mac, iPad, iPhone 17e e le novità di iOS 26.4 facebook