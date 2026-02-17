Antonio Mancinelli Elisa Furlan e Antonella Natale nella squadra di Linkiesta Etc

Antonio Mancinelli, Elisa Furlan e Antonella Natale sono entrati a far parte della squadra di Linkiesta Etc, portando con sé esperienze e un modo di scrivere diretto e vivace. La loro presenza permette al magazine di offrire un punto di vista originale e fresco sul mondo della moda, senza rinunciare alla competenza e alla spontaneità. Con questa scelta, Linkiesta Etc punta a rafforzare la sua voce indipendente nel panorama giornalistico del settore.

C'è moda e modo di parlare di stile. Linkiesta Etc ha scelto il suo, grazie a un team che le consentirà di rappresentare ancora una volta una voce non scontata, divertente e creativa del giornalismo di moda, capace di raccontare il fashion system in modo competente, libero, spregiudicato. Dal numero di aprile del magazine dedicato al lifestyle diretto da Christian Rocca, Antonio Mancinelli assumerà il ruolo di fashion consultant del giornale. In squadra con la storica firma della moda italiana, fa il suo ingresso nel team capitanato anche dall'head of content Stefano Cardini, Elisa Furlan, andando a ricoprire il ruolo di fashion editor, in passato già svolto presso testate come Amica, Io Donna, IL (Idee e Lifestyle del Sole 24 Ore con Christian Rocca).