Antonella Lattanzi e Wu Ming 2 aprono i battenti alla nuova edizione della rassegna letteraria Il bosco tra le righe

Antonella Lattanzi e Wu Ming 2 hanno dato il via alla quinta edizione della rassegna letteraria

Il primo appuntamento del cartellone di incontri è con Antonella Lattanzi e il suo “Chiara” (Einaudi) domenica 22 febbraio alle 17. La rassegna proseguirà con Wu Ming 2 con “Mensaleri” (Einaudi) venerdì 20 marzo alle 21 e si concluderà con Matteo Cavezzali e “I fratelli Meraviglia” (Mondadori) il 22 aprile alle 21. Antonella Lattanzi è una nota scrittrice e sceneggiatrice italiana residente a Roma. Autrice di romanzi acclamati come “Devozione”, “Una storia nera” e “Cose che non si raccontano”, da sempre esplora tematiche complesse quali i rapporti familiari, la maternità, la violenza e la psiche umana.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

"Corto Maltese" apre le porte a Wu Ming con il nuovo romanzoQuesta sera, il ciclo di incontri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.