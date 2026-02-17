Antartide | microplastiche nell’insetto nativo un campanello d’allarme per l’ecosistema polare
Gli scienziati hanno scoperto microplastiche nell’insetto nativo dell’Antartide, un segnale evidente dell’inquinamento causato dall’accumulo di rifiuti plastici. La presenza di queste particelle nel minuscolo insetto dimostra come le microplastiche siano arrivate anche alle zone più remote del pianeta, contaminando ambienti che si pensavano ancora intatti. Durante le analisi, i ricercatori hanno trovato frammenti di plastica nelle viscere di questi insetti, che svolgono un ruolo importante nell’ecosistema locale.
Microplastiche nell’Antartide: l’unico insetto del continente rivela un allarme globale. L’inquinamento da microplastiche ha raggiunto uno degli ecosistemi più remoti e apparentemente incontaminati del pianeta: l’Antartide. Ricercatori hanno documentato per la prima volta la presenza di frammenti plastici nell’intestino di larve selvatiche di *Belgica antarctica*, l’unico insetto nativo del continente bianco, sollevando preoccupazioni sugli effetti a lungo termine di questo contaminante sugli organismi polari. Una scoperta inattesa: l’insetto antartico sotto la lente. La ricerca, pubblicata sulla rivista *Science of the Total Environment* nel febbraio 2026, nasce dalla curiosità di Jack Devlin, allora studente di dottorato.🔗 Leggi su Ameve.eu
In Antartide vive solo un insetto e anche lui ora sta mangiando microplastiche
In Antartide, l’unico insetto presente, Belgica antarctica, sta assumendo microplastiche attraverso il suo habitat.
L’invasione delle microplastiche, frammenti trovati all’interno dell’unico insetto autoctono dell’Antartide
Recenti studi hanno rilevato la presenza di microplastiche all’interno dell’unico insetto autoctono dell’Antartide, evidenziando l’estensione globale dell’inquinamento da plastica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le microplastiche raggiungono l’unico insetto antartico.
Le microplastiche raggiungono l’unico insetto antarticoUno studio internazionale rileva frammenti plastici nelle larve di Belgica antarctica raccolte lungo la Penisola Antartica occidentale. tomshw.it
In Antartide vive solo un insetto e anche lui ora sta mangiando microplasticheBelgica antarctica è l’unico insetto originario dell’Antartide. È minuscolo, non volo e ora sappiamo che mangia anche microplastiche. Foto da Wikimedia Commons Le microplastiche sono ormai dappertutto ... fanpage.it
Le #microplastiche sono ormai ovunque, persino nelle #flebo usate in ospedale. Uno studio scientifico ha rivelato che questi dispositivi medici possono rilasciare migliaia di microplastiche direttamente nel sangue, aggirando tutte le barriere protettive del no facebook