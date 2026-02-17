Antartide | microplastiche nell’insetto nativo un campanello d’allarme per l’ecosistema polare

Gli scienziati hanno scoperto microplastiche nell’insetto nativo dell’Antartide, un segnale evidente dell’inquinamento causato dall’accumulo di rifiuti plastici. La presenza di queste particelle nel minuscolo insetto dimostra come le microplastiche siano arrivate anche alle zone più remote del pianeta, contaminando ambienti che si pensavano ancora intatti. Durante le analisi, i ricercatori hanno trovato frammenti di plastica nelle viscere di questi insetti, che svolgono un ruolo importante nell’ecosistema locale.

Microplastiche nell'Antartide: l'unico insetto del continente rivela un allarme globale. L'inquinamento da microplastiche ha raggiunto uno degli ecosistemi più remoti e apparentemente incontaminati del pianeta: l'Antartide. Ricercatori hanno documentato per la prima volta la presenza di frammenti plastici nell'intestino di larve selvatiche di *Belgica antarctica*, l'unico insetto nativo del continente bianco, sollevando preoccupazioni sugli effetti a lungo termine di questo contaminante sugli organismi polari. Una scoperta inattesa: l'insetto antartico sotto la lente. La ricerca, pubblicata sulla rivista *Science of the Total Environment* nel febbraio 2026, nasce dalla curiosità di Jack Devlin, allora studente di dottorato.

