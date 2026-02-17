Anni ’50 e sogni a inseguire | Fino alle stelle! in scena con Fallongo e Caputo a Cascina nel 2026

Il teatro di Cascina ospiterà il 28 febbraio 2026 lo spettacolo “Fino alle stelle!”, scritto come risultato di un progetto di recupero delle commedie musicali italiane degli anni ’50, portando sul palco Fallongo e Caputo. La rappresentazione si terrà alle 21 in un locale storico della città, che ha visto numerosi spettacoli di varietà negli ultimi decenni.

“Fino alle stelle!”: Un Viaggio nella Commedia Musicale Italiana con Fallongo e Caputo. Cascina, in provincia di Pisa, si prepara ad accogliere il 28 febbraio 2026, alle ore 21, lo spettacolo “Fino alle stelle!”, una commedia musicale che unisce la comicità alla tradizione del teatro di varietà. Sul palco del Teatro della Città, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo porteranno in scena una storia di sogni, ambizioni e ricerca della felicità, ambientata nell’Italia degli anni ’50, con la regia di Raffaele Latagliata e il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti. Un’Italia in Cerca di Sogni: La Trama di “Fino alle stelle!”.🔗 Leggi su Ameve.eu

