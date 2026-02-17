Annalisa ha conquistato la scena a Taratata, portando sul palco canzoni e momenti che hanno acceso il dibattito tra il pubblico. La cantante ligure ha spesso diviso le opinioni con i suoi duetti, mentre alcuni siparietti sono diventati virali sui social. La serata si è conclusa con la sua presenza che ha oscurato gli altri partecipanti.

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Nella seconda e ultima puntata del programma di Paolo Bonolis, la cantante ligure si prende la scena tra mini-live, duetti discussi e momenti virali È Annalisa la protagonista assoluta della seconda e ultima puntata di Taratata, condotta da Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Annalisa pigliatutto a Taratata: duetti che dividono, siparietti cult e una regina che oscura tutti

“Taratata” con Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali – La scaletta e tutti i duettiDomani sera torna su Canale 5 “Taratata”, il programma musicale che ha fatto la storia in Francia e ora arriva anche in Italia.

Governo: Renzi, 'politici si dividono tra quelli che fanno e influencer scadenti che chiacchierano'Il commento di Renzi evidenzia come alcuni politici si concentrino più sulla presenza sui social che sull’effettivo lavoro di governo.

Annalisa e Rose Villain: il duo di cui avevamo bisogno!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.