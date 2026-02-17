Android 17 | google spiega come tutto funzioni in modo più fluido

Google ha annunciato come Android 17 ottimizza il funzionamento di MessageQueue, il componente che gestisce le operazioni dell’interfaccia. Questa modifica rende tutto più rapido e reattivo, migliorando l’esperienza utente sui dispositivi Android. In particolare, l’aggiornamento interviene sulla gestione dei messaggi in coda, riducendo i rallentamenti durante l’utilizzo quotidiano.

android 17 propone un aggiornamento mirato alla gestione di MessageQueue, componente chiave per l’esecuzione e la visualizzazione dell’interfaccia. l’obiettivo principale è ridurre i tempi di attesa tra i thread e limitare i blocchi temporanei, con l’effetto di rendere la navigazione più fluida. la soluzione introdotta, denominata DeliQueue, abilita un accesso alla memoria più mirato e granulare, promettendo un aumento generale della fluidità e della reattività del sistema. android 17: deliquue e lock-free nella gestione di messagequeue. nel dettaglio tecnico fornito da google, MessageQueue è una componente centrale per l’affissione e l’aggiornamento dell’interfaccia. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

