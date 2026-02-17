Ancora nessuna traccia di Massimiliano | ispezionati anfratti e cavità

Massimiliano Ferraiuolo, il 54enne di Gioia Sannitica scomparso da più di due giorni, non è stato ancora trovato. Le squadre di ricerca hanno ispezionato grotte e anfratti nei boschi circostanti, concentrandosi su punti che lui poteva aver raggiunto. Sono stati utilizzati cani addestrati e droni per cercarlo tra le asperità del terreno. La famiglia attende notizie sperando che qualcuno abbia visto o sentito qualcosa.

Perlustrata la frazione di Calvisi. Ispezionata anche una grotta nei pressi del Castello Normanno Continuano senza sosta le ricerche di Massimiliano Ferraiuolo, il 54enne di Gioia Sannitica scomparso ormai da oltre 48 ore (dal pomeriggio di domenica 15 febbraio). In azione anche il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Caserta. L'uomo si è allontanato volontariamente dalla propria abitazione senza farvi più ritorno. L'allarme è stato lanciato dalla madre dell'uomo e sul luogo della scomparsa è stata immediatamente istituita un'Unità di Comando Locale per il coordinamento delle operazioni.