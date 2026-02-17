Ancora disagi per il maltempo | allagamenti alberi e recinzioni pericolanti

Il maltempo ha causato nuovi problemi in città, con strade allagate e alberi caduti che bloccano le vie principali. Questa mattina, alcune zone sono rimaste senza corrente a causa di rami spezzati che hanno interrotto le linee elettriche. Gli interventi dei vigili del fuoco sono in corso per mettere in sicurezza le aree più colpite. Un’auto si è scontrata con un albero per evitare un ostacolo pericolante. La pioggia continua a rendere difficile la circolazione e a peggiorare la situazione.

Piogge intense continuano a creare problemi sulla Statale 114 e nel centro di Messina; vigili del fuoco impegnati in oltre cento interventi soprattutto nella fascia tirrenica La città continua a fare i conti con il maltempo che sta provocando disagi in più punti del territorio. Questa mattina, un nuovo allagamento ha interessato la Statale 114 all'inizio di Santa Margherita, rendendo complicato il transito dei veicoli. Sul posto è intervenuta Anas per monitorare la situazione e valutare eventuali interventi urgenti. Non mancano i rischi per automobilisti e pedoni: nelle vicinanze della carreggiata, una recinzione pericolante con spuntoni di ferro rappresenta una minaccia costante.