La primavera porta con sé anche alcune superstizioni e credenze strane, come si sa. Quando arriva questa stagione, molte persone credono che alcuni comportamenti possano influenzare il buon andamento dei mesi a venire. Per esempio, si dice che raccogliere fiori di determinati colori possa portare fortuna, e questa convinzione si tramanda da generazioni.

L’arrivo della primavera è universalmente accolto come una fase di rigenerazione, caratterizzata dal risveglio della flora e dal ritorno di temperature più miti. Tuttavia, per le civiltà del passato, questa transizione climatica non era solo un fenomeno estetico, ma un momento critico per la sussistenza. La fine del freddo e la riuscita dei nuovi raccolti determinavano la sopravvivenza delle comunità, dando origine a un fitto reticolo di credenze e rituali volti a propiziare la benevolenza della natura. Molte tradizioni primaverili focalizzano l’attenzione sulla sconfitta simbolica del freddo. Nelle leggende scozzesi, l’incontro con la prima vipera che emerge dal letargo era considerato un momento decisivo: uccidere il rettile garantiva il successo sui propri avversari per il resto dell’anno, mentre lasciarlo fuggire era presagio di sventura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Anche la primavera ha le sue superstizioni (e stranezze), quante ne conosci?

Zichichi è morto, il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni: sue le battaglie contro astrologia e superstizioniÈ scomparso a 96 anni Antonino Zichichi, il noto fisico e divulgatore scientifico.

Leggi anche: Foto inedite di Sempio, l’avvocata Angela Taccia: “Confermano le sue dichiarazioni. Ora spero ne saltino fuori anche di Vigevano...”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.