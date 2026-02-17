Anche Berlino scarica Macron | Senza l’America non c’è difesa

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha criticato duramente il presidente francese Emmanuel Macron, affermando che senza il supporto degli Stati Uniti la difesa europea non funziona. La causa di questa presa di posizione è la crescente discussione sull’autonomia strategica dell’Europa, che Wadephul invita a mettere da parte per concentrarsi sui compiti concreti. In un’intervista, Wadephul ha detto che l’Europa può proteggersi solo alleandosi con gli Usa, lasciando intendere che i discorsi sulla sovranità sono irrealistici senza il sostegno americano. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui le tensioni tra Berlino e

Sberla del ministro tedesco all’Eliseo: «Prima di parlare di autonomia faccia i compiti». «Siamo in grado di difenderci solo insieme agli Stati Uniti, non da soli»: le parole del ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in tempi in cui la forza della ragione avesse la prevalenza sulle fantasie propagandistiche sarebbero perfino banali, e invece fanno notizia. Il motivo? Semplice: siamo letteralmente circondati da proclami su una presunta indipendenza strategica dell’Europa, proclami per lo più provenienti da Parigi e riecheggianti a Bruxelles, e dunque il bagno di realtà che arriva dalla pragmatica Berlino squarcia un velo di ipocrisia che da qualche giorno, in occasione della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, avvolge dibattiti, editoriali, opinioni e prime pagine di quei giornali. 🔗 Leggi su Laverita.info

