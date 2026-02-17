Anche a Londra è sempre più Meloni-mania | il Telegraph racconta la premier italiana a puntate

Il Telegraph racconta come la premier italiana Giorgia Meloni diventi sempre più al centro dell’attenzione a Londra, dove la sua figura suscita un interesse crescente. La causa di questa attenzione è la sua ascesa politica e le sue scelte recenti, che attirano l’interesse dei media britannici. Il quotidiano britannico descrive questa serie di articoli come una vera e propria saga, con ogni puntata che svela un nuovo aspetto della leader italiana, ormai protagonista di un racconto osservato con curiosità quasi antropologica dagli occhi di Londra.

Il quotidiano londinese The Telegraph insiste: terzo episodio, terzo ritratto, e ormai la storia prende forma come una saga politica osservata dall’estero con curiosità quasi antropologica. Al centro, Giorgia Meloni, figura che sfugge alle categorie abituali e che proprio per questo diventa materia narrativa per gran parte della stampa internazionale. Il «paradosso» Meloni che il Telegraph fatica a spiegarsi. Il giornale britannico la definisce un «paradosso», evidentemente non avendo ancora compreso fino in fondo che dove la narrazione della sinistra vede contraddizioni la visione della destra vede sintesi: prima donna alla guida del governo italiano ma lontana dal vocabolario femminista, conservatrice sociale e insieme madre single, combattente culturale interna e pragmatica nelle relazioni internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it



