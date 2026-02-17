Ancelotti re del Carnevale ma esplode il caso AI | la CBF smentisce il falso bacio

Carlo Ancelotti ha fatto il suo ingresso nel Carnevale brasiliano, ma il suo arrivo ha scatenato un caso legato all’intelligenza artificiale, dopo che la CBF ha smentito un video che mostrava un falso bacio. La polemica si è diffusa sui social, alimentando discussioni sulla diffusione di contenuti manipolati.

Il debutto di Carlo Ancelotti nel cuore pulsante del Brasile accende i riflettori sul Sambódromo di San Paolo e sul Marquês de Sapucaí di Rio de Janeiro. Il Commissario Tecnico della Seleção, avvistato nei palchi d'onore con la prestigiosa maglia verde-oro, è diventato in poche ore l'icona più ricercata del Carnevale 2026. La presenza del tecnico emiliano alle sfilate ufficiali segna il suo primo vero bagno di folla carioca, consolidando il legame mediatico con la Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) in un momento di altissima esposizione pubblica. Parallelamente ai festeggiamenti, la CBF è dovuta intervenire d'urgenza per arginare un caso di deepfake che ha travolto i canali social.