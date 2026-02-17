Anastasia Mancini confermata presidente Movimento Turismo del vino Toscana

Anastasia Mancini, produttrice di vino di Arezzo, mantiene il ruolo di presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa mattina durante l’assemblea, dove sono stati discussi i progetti futuri per promuovere le cantine locali. La sua esperienza nel settore ha contribuito a rafforzare il legame tra le aziende vinicole e il turismo nella regione.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – La produttrice aretina Anastasia Mancin i è stata confermata alla presidenza del Movimento Turismo del Vino Toscana. La nomina è arrivata ieri in occasione della prima riunione del Consiglio direttivo, recentemente eletto. Nata nel 1981 ad Arezzo, dove vive e lavora nell'azienda di famiglia, Buccia Nera, Mancini ha studiato legge all'Università di Bologna. La sua azienda è entrata a far parte del Movimento da diversi anni con l'obiettivo di aiutare le cantine a valorizzare il proprio territorio, a far conoscere la propria realtà anche fuori dai confini regionali attraverso molteplici strumenti che spaziano dalla promozione alla formazione.