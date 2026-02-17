Analysis-US envoys juggle two crisis talks raising questions about prospects for success
Gli inviati statunitensi affrontano due crisi diplomatiche contemporaneamente, complicando le possibilità di trovare una soluzione rapida. A causa della forte tensione tra le parti coinvolte, i rappresentanti degli Stati Uniti si trovano a dover gestire due incontri urgenti in diverse aree del mondo, con il rischio che la situazione possa peggiorare se non si trovano accordi. In particolare, le discussioni si concentrano su questioni di sicurezza e stabilità regionale, che richiedono risposte rapide e coordinate.
WASHINGTONGENEVADUBAI, Feb 17 (Reuters) - Even for a U.S. president long fixated on deal-making, Donald Trump’s assignment of his favorite envoys to juggle two sets of negotiations – the Iranian nuclear standoff and Russia’s war in Ukraine - in a single day in Geneva has left many in the foreign policy world scratching their heads. The shuttle diplomacy on Tuesday by U.S. special envoy Steve Witkoff and Trump’s son-in-law Jared Kushner has raised questions not only about whether they are overstretched and outmatched, but about their serious prospects for resolving either of the twin crises, experts say. 🔗 Leggi su Internazionale.it
