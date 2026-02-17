Amici nessuna squalifica per Riccardo Stimolo | bufera sui social

Riccardo Stimolo ha scatenato una nuova ondata di polemiche sui social dopo un episodio mostrato durante il daytime di Amici. Molti utenti hanno interpretato il suo gesto come offensivo e omofobo nei confronti di Alessio Di Ponzio, suscitando reazioni dure e discussioni accese online.

La polemica attorno a Riccardo Stimolo continua. Il cantante di Amici è finito al centro di una bufera social dopo un episodio visto nel daytime, interpretato da molti come un gesto di cattivo gusto e potenzialmente omofobo nei confronti di Alessio Di Ponzio. Da quel momento, una parte del pubblico ha iniziato a chiedere provvedimenti severi, arrivando a invocare la squalifica. E ora, complice un nuovo video che sta circolando, la rabbia online è tornata a salire. Frasi shock di un compagno di Riccardo Stimolo sui social Amici 25: la discussione sul Serale. Tutto nasce durante una discussione legata alle scelte per il Serale, quando gli allievi sono chiamati a esprimersi su chi mandare avanti, in particolare sul nome di un ballerino.