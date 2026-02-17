Amici 25 Riccardo sparisce dal daytime | espulsione già decisa?

Riccardo è scomparso dal daytime di Amici 25 dopo il suo gesto contestato, che ha scatenato numerose polemiche sui social. La produzione non ha ancora comunicato ufficialmente la sua espulsione, ma l’assenza del cantante nel programma di ieri ha alimentato il sospetto che sia già stato allontanato. Un dettaglio concreto è che Riccardo non è apparso in nessuna delle clip trasmesse, lasciando i fan senza spiegazioni.

Il cantante non compare nell'ultimo daytime. Dopo il gesto contestato e le polemiche online, cresce il sospetto che la produzione possa aver preso un provvedimento senza annunciarlo ufficialmente. Non si placano le polemiche su Amici 25 e sul cantante Riccardo Stimolo, allievo di Rudy Zerbi nella scuola di Maria De Filippi. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando durante il daytime è stato trasmesso un video che, secondo molti, potrebbe essere sfuggito al controllo di chi ha montato le clip. Nelle ultime ore si è ventilata l'ipotesi che Riccardo possa essere stato allontanato dalla scuola. Il video nel daytime e il gesto incriminato Nel corso della puntata incriminata si è vista una discussione tra Riccardo Stimolo e Alessio Di Ponzio su quale ballerino mandare al serale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

