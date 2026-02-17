Ambiente ferito e diritto alla casa negato I numeri del DEFR impongono cambio di rotta

Oggi, in Prima Commissione, è stata discussa la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026–2028, perché i dati mostrano che l’ambiente continua a peggiorare e molte famiglie ancora non trovano una casa. La regione ha presentato numeri che evidenziano un aumento delle aree degradate e un incremento delle richieste di alloggi popolari non soddisfatte. La situazione richiede un cambio di rotta immediato per fermare questa tendenza negativa.