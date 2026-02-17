Ambiente ferito e diritto alla casa negato I numeri del DEFR impongono cambio di rotta

Da padovaoggi.it 17 feb 2026

Oggi, in Prima Commissione, è stata discussa la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026–2028, perché i dati mostrano che l’ambiente continua a peggiorare e molte famiglie ancora non trovano una casa. La regione ha presentato numeri che evidenziano un aumento delle aree degradate e un incremento delle richieste di alloggi popolari non soddisfatte. La situazione richiede un cambio di rotta immediato per fermare questa tendenza negativa.

Critiche dall'opposizione dopo la presentazione del documento. Tra le criticità maggiori citati l'elevato consumo di suolo e la riduzione della biodiversità. Sul fronte della qualità dell'aria, le misurazioni relative al PM2,5 superano i limiti di riferimento fissati dall'OMS

