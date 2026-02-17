Alysa Liu, famosa per aver iniziato a pattinare da bambina prodigio, ha deciso di ritirarsi a 16 anni a causa della pressione e dello stress accumulato. Dopo un periodo di abbandono, ha ripreso a allenarsi con un approccio diverso e più sereno. Ora, a Milano Cortina, si prepara per le Olimpiadi e si dedica anche alle escursioni e alla fotografia per trovare equilibrio.

Per tutti Alysa Liu era la bambina prodigio che a 13 anni faceva magie sul ghiaccio: ha vinto fin da subito, è arrivata ad odiare il pattinaggio, si è ritirata 16 anni, poi dopo 2 anni di pausa ha deciso di ritornare in pista. Nel 2025 ha vinto un Mondiale clamoroso, e adesso che di anni ne ha 20 Liu punta alle Olimpiadi di Milano Cortina, senza più quella pressione che si portava dietro quando tutti le chiedevano di vivere una vita più adulta di quanto non fosse: “All’epoca, onestamente, ero solo una ragazzina che voleva stare con i propri fratelli. Non ero mai andata in vacanza in tutta la mia vita fino a quando ho smesso di pattinare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Alysa Liu: gli inizi da bambina prodigio, il ritiro a 16 anni, il ritorno e… l'Everest!

Alysa Liu, pattinatrice statunitense, ha scelto di sfoggiare gli halo hair prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un look che ha richiesto cinque ore di lavoro.

