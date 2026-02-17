Alvise Biffi Assolombarda | Serve legge speciale per aree metropolitane

Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, ha spiegato che è necessario approvare una legge speciale per le aree metropolitane, dopo aver assistito alla presentazione del report Your Next Milano 2026 alla Triennale di Milano. Biffi ha sottolineato che i confini amministrativi non corrispondono a quelli industriali, creando problemi di coordinamento. Ha anche ricordato come le Olimpiadi invernali abbiano portato un impulso alle aspettative di crescita economica per Milano e Cortina nel 2026. Secondo le sue stime, l’evento potrebbe aumentare il Pil della regione dell’1,7%, rispetto alle previsioni iniziali dell’

Il presidente di Assolombarda è intervenuto ieri a margine della presentazione del report Your Next Milano 2026 che si è tenuta alla Triennale di Milano: «I confini amministrativi sono molto stretti rispetto ai confini industriali», ha spiegato Biffi che ha poi evidenziato l'impatto positivo delle Olimpiadi invernali: «Milano-Cortina ha dato un boost alle previsioni di crescita nel 2026: è previsto un +1,7% rispetto al +1,1% di inizio anno». Una legge speciale per le aree metropolitane, capace di allineare i confini amministrativi a quelli reali dell'industria. È la richiesta avanzata dal presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, intervenendo alla presentazione del report Your Next Milano 2026 alla Triennale di Milano.