Altro segretario dimissionario in casa Pd Amurri lascia ma senza veleni la guida del circolo sang

Michele Amurri ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del circolo del Partito Democratico a Porto San Giorgio, dopo aver guidato il gruppo per diversi mesi. La decisione arriva in un momento di cambiamenti interni al partito e non è accompagnata da polemiche. Amurri ha deciso di lasciare il ruolo senza creare tensioni, contribuendo a una transizione tranquilla.

Nuovo Scossone nel Pd Sangiorgese: Amurri Lascia la Segreteria, Senza Polemiche. Michele Amurri ha concluso il suo mandato di segretario del circolo del Partito Democratico di Porto San Giorgio, aprendo una fase di transizione per la sezione locale. La decisione, comunicata il 17 febbraio 2026, è motivata dalla volontà di garantire una continuità programmatica e di preparare il partito alle sfide delle elezioni amministrative del 2027, in un contesto di avvicendamenti che interessano l’intero Pd a livello provinciale e regionale. L’abbandono di Amurri si distingue per il tono costruttivo e l’assenza di frizioni interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

Castelvenere, Congresso del Circolo PD: elezione del segretario e rinnovamento del DirettivoIl Circolo PD di Castelvenere ha tenuto il suo congresso domenica 18 gennaio 2026, durante il quale sono state discusse le linee programmatiche e sono stati eletti i membri del nuovo Direttivo.

