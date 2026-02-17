Almanacco | Martedì 17 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano. Mancano 317 giorni alla fine dell'anno (318 negli anni bisestili). Santo del giorno: Sette santi fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria. 1600 - Giordano Bruno con la lingua in giova (serrata da una mordacchia perché non possa parlare) viene condotto in piazza Campo de' Fiori, denudato, legato a un palo e arso vivo. 1952 - Oslo (Norvegia): durante i VI Giochi olimpici invernali Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia (bronzo nella discesa libera) nella storia dei Giochi olimpici invernali. 2011 - La 'giornata della collera' dà il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Mu'ammar Gheddafi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Oggi, 3 febbraio, segnala il 34° giorno dell’anno nel calendario gregoriano.

Durante i VI Giochi olimpici invernali di Oslo Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia (bronzo nella discesa libera) nella storia dei Giochi olimpici invernali

Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è indipendente e coraggioso, con una forte tensione verso la libertà di pensiero. È una persona che non teme di andare controc

