All’Inter negli anni ’60 si facevano di anfetamine | Herrera usava i Primavera come cavie Guardian
Negli anni ’60, l’Inter di Helenio Herrera somministrava anfetamine ai giovani della Primavera. Herrera usava questi ragazzi come cavie per testare gli effetti delle sostanze dopanti. In alcuni casi, i giocatori riferivano di aver avuto problemi di salute dopo le sedute in allenamento.
L’Inter di Helenio Herrera era come “un piccolo ospedale”. Il mitico allenatore dell’Inter usava i giocatori della Primavera come “cavie” per i suoi esperimenti con la droga. Le sue pillole bianche, che faceva assumere a tutti, persino sciogliendole nel caffé, erano anfetamine. Il Guardian pubblica un estratto del libro-inchiesta di Richard Fitzpatrick sul doping della grande Inter degli anni 60 (“ HH: Helenio Herrera – Football’s Original Master of the Dark Arts”. Soprattutto la parte con le accuse di Ferruccio Mazzola, fratello di Sandro, che all’epoca era nel settore giovanile. I segreti dell’Inter di Herrera: i dettagli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Federico II usava i bambini come cavie per scoprire la lingua di Dio? La verità sulla bufala più inquietante di sempreUna notizia inquietante sta circolando sulla figura di Federico II di Svevia.
L’Urbino avveniristica pensata negli anni ’60Lunedì si apre a Palazzo Passionei, a Urbino, una mostra fotografica dedicata a Giancarlo De Carlo e alla sua visione progettuale degli anni ’60.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juventus, il mondo a colori; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Inter-Juve e il tabù Derby d’Italia: la capolista sfida anche la maledizione bianconera; Marianella: All'Inter non serve comprare giocatori da 100 mln. Ecco perché. La Juve vuole arrivare al suo livello ma...
Inter, +60 sulla Juve in cinque anni. Ma i bianconeri nello stesso periodo hanno speso 356 milioni in piùI dodici punti di vantaggio con cui l’Inter si appresta a ospitare la Juventus, nel derby d’Italia in programma questa sera, raccontano il. tuttomercatoweb.com
Torna in Serie A dopo quattro anni, dal bianconero all’InterL’Inter è pronta ad accelerare in maniera decisa in sede di calciomercato con i nerazzurri che hanno messo nel mirino un giocatore che potrebbe tornare in Serie A dopo diversi anni. A distanza di ... calciomercato.it
#Inter - #Marotta: "Cos’è successo negli spogliatoi con la dirigenza della #Juve Non spetta a me giudicare. Con #Chiellini ci siamo confrontati: è un dirigente giovane e inesperto" @GiokerMusso x.com
#Inter - #Marotta: "Cos’è successo negli spogliatoi con la dirigenza della #Juve Non spetta a me giudicare. Con #Chiellini ci siamo confrontati: è un dirigente giovane e inesperto" @giokermusso facebook