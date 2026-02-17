All’Inter negli anni ’60 si facevano di anfetamine | Herrera usava i Primavera come cavie Guardian

Negli anni ’60, l’Inter di Helenio Herrera somministrava anfetamine ai giovani della Primavera. Herrera usava questi ragazzi come cavie per testare gli effetti delle sostanze dopanti. In alcuni casi, i giocatori riferivano di aver avuto problemi di salute dopo le sedute in allenamento.

L’Inter di Helenio Herrera era come “un piccolo ospedale”. Il mitico allenatore dell’Inter usava i giocatori della Primavera come “cavie” per i suoi esperimenti con la droga. Le sue pillole bianche, che faceva assumere a tutti, persino sciogliendole nel caffé, erano anfetamine. Il Guardian pubblica un estratto del libro-inchiesta di Richard Fitzpatrick sul doping della grande Inter degli anni 60 (“ HH: Helenio Herrera – Football’s Original Master of the Dark Arts”. Soprattutto la parte con le accuse di Ferruccio Mazzola, fratello di Sandro, che all’epoca era nel settore giovanile. I segreti dell’Inter di Herrera: i dettagli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

