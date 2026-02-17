All’Eurofence League di Fioretto a Londra

Le atlete marchigiane della scherma hanno ottenuto risultati positivi alla tappa di Londra dell’Eurofence League di Fioretto, che si è svolta di recente. La competizione ha attirato numerosi giovani talenti provenienti da tutta Europa, tra cui diverse sportive delle Marche che si sono distinte in diverse discipline. Tra le partecipanti, alcune hanno raggiunto posizioni di rilievo, dimostrando impegno e crescita tecnica.

Bene le Marche della scherma nella tappa britannica dell' Eurofence League di Fioretto, con un numero notevole di buoni piazzamenti. Tra questi il bellissimo terzo posto di Raian Adoul, anconetano del Centro Sportivo Aeronautica Militare. Da segnalare anche i lusinghieri 15esimo e 22esimo di Francesco Cercaci e Federico Greganti, entrambi del Club Scherma Jesi, così come Semuel Lorenzo Durruthy che ha chiuso al 52esimo. Sulle pedane londinesi, tra le migliori nella categoria femminile si sono piazzate anche la jesina delle Fiamme Oro Matilde Calvanese al 7° posto. 16eismo piazzamento per Camilla Vaccarini del Club Scherma La Misericordia Osimo e 21esimo per Benedetta Pantanetti, l'anconetana del Centro Sportivo Carabinieri (che si allena a Jesi).