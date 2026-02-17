Allegri spiega cosa sta accadendo al calcio italiano | È una questione di vita o di morte per tutti

Max Allegri ha dichiarato che il calcio italiano sta attraversando una fase critica a causa delle continue tensioni tra club e tifoserie. La causa di questa situazione, secondo l’allenatore, risiede nelle pressioni crescenti e nelle dispute che si sono intensificate negli ultimi mesi, creando un clima acceso nei confronti delle partite e delle decisioni arbitrali. Allegri ha sottolineato come questa tensione possa mettere a rischio la stabilità del campionato e ha aggiunto che le polemiche arrivano in un momento in cui la competizione si fa più intensa.

Max Allegri alla vigilia di Milan-Como ha dovuto rispondere alle ovvie domande sulle recenti e infuocate polemiche che stanno coinvolgendo il calcio italiano: "Siamo entrati nel clou della stagione e le tensioni sono date solamente da un motivo. La qualificazione in Champions League". Poi corre in aiuto degli arbitri: "Il VAR li deve aiutare sulle decisioni oggettive. Parisi e Bastoni? Quello è soggettivo.".🔗 Leggi su Fanpage.it

Aronica si commuove in sala stampa e spiega cosa sta accadendo a Trapani: “Alcuni con la valigia pronta”In sala stampa, Aronica ha commentato la situazione del Trapani Calcio, evidenziando le preoccupazioni per il futuro del club.

Allegri analizza le difficoltà con le ‘piccole’ del Milan: “Il calcio non si spiega, si gioca”

