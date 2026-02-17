Max Allegri ha sottolineato che le simulazioni continueranno a essere una realtà nel nostro campionato e ha aggiunto che il VAR necessita di miglioramenti, cercando soluzioni pratiche. Durante la conferenza stampa di presentazione di Milan – Como, il tecnico ha spiegato quanto sia cruciale mantenere alta l’attenzione in queste fasi finali del campionato, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha così presentato Milan – Como. Le parole di Allegri. In questo momento del campionato quanto è importante che il Milan resti concentrato? È importante visto che siamo agli ultimi mesi della stagione e qui si deciderà tutto. Non abbiamo più margine d’errore. Domani sarà una gara difficile col Como, che è in lotta per la Champions. Dovremo prepararla al meglio. Come stanno Pulisic e Saelemaekers? E come ha vissuto l’ultimo weekend? Si può crescere dopo le polemiche? Rabiot è squalificato, tutti gli altri stanno bene e Saelemaekers sarà a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Simulazioni? Nel nostro campionato ci saranno sempre. Va migliorato il Var e vanno trovate soluzioni per farlo”

Allegri torna a parlare degli arbitri alla vigilia della partita contro il Pisa.

Allegri ha commentato le polemiche arbitrali dopo le recenti discussioni, affermando che nel calcio ci sono sempre state e ci saranno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.