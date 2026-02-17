Allegri afferma che parlare delle polemiche non serve e aggiunge che anche il Como mira alla Champions. Il tecnico del Milan sottolinea che il VAR deve essere più affidabile e che sono in corso interventi per migliorarlo. La squadra rossonera si concentra sulla partita contro il Como, sapendo di non poter perdere punti lungo la strada.

"Bisognerebbe migliorare l'oggettività del Var e stanno lavorando su questo", dice il tecnico rossonero CARNAGO - A breve si entrerà nel rush finale della stagione e il Milan, intanto, si prepara alla sfida contro il Como con la consapevolezza di non poter più sbagliare. In conferenza stampa, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha tracciato la linea in vista della gara in programma domani alle 20.45 a San Siro, recupero della 24esima giornata. "Siamo agli ultimi tre mesi della stagione, dove si deciderà tutto. Non abbiamo più margine di errore. Affrontiamo una squadra in piena lotta per la Champions. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Inutile parlare delle polemiche, anche il Como per la Champions"

Allegri dopo Cagliari-Milan: “Scudetto? Inutile parlare”. Segnali chiari a Leao e mercatoDopo la partita tra Cagliari e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria dei rossoneri, sottolineando che parlare dello scudetto in questo momento è inutile.

Allegri: «Milan-Como a Perth potrebbe essere un apripista, se resterà un unicum sarà inutile»Massimiliano Allegri analizza le potenzialità di Milan-Como a Perth, sottolineando l'importanza di mantenere l'evento come un'occasione unica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.