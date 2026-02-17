Allegri | Bastoni come il gol di Muntari? Quella era una roba…

Massimiliano Allegri ha commentato il gol di Bastoni, paragonandolo a quello di Muntari, definendolo una “roba”. La sua frase arriva in un periodo complicato, mentre il tecnico del Milan preferisce non discutere le polemiche dopo la partita tra Inter e Juventus. Durante una conferenza stampa, Allegri ha deciso di concentrarsi sulla prossima sfida senza entrare nel merito delle accuse e delle tensioni recenti.

Allegri. Le parole di Massimiliano Allegri arrivano in un momento delicato della stagione, con il tecnico del Milan deciso a non entrare nel merito delle polemiche nate dopo Inter-Juventus. In conferenza stampa l’allenatore ha ribadito: “ In questo momento hanno già parlato tanti, è inutile continuare: noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo “. Allegri ha poi allargato il discorso al tema arbitrale e all’utilizzo del VAR, spiegando come nel calcio convivano oggettività e interpretazione: “ Nel calcio queste situazioni ci sono sempre state, ci sono e ci saranno “. Il tecnico ha sottolineato la necessità di continuare a migliorare gli strumenti tecnologici, ricordando però che molte decisioni resteranno inevitabilmente legate alla sensibilità dell’arbitro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

