Allarme Carnevale 43mila articoli pericolosi sequestrati a Enna | i dettagli del maxi blitz

La Guardia di Finanza di Enna ha sequestrato più di 43 mila articoli pericolosi destinati al Carnevale, perché ritenuti non conformi alle norme di sicurezza. Durante un blitz nei negozi della città, i finanzieri hanno scoperto giocattoli, maschere e decorazioni privi di etichette di sicurezza e certificazioni. Molti di questi prodotti erano già pronti per essere venduti nelle strade e nelle bancarelle, mettendo a rischio bambini e adulti. I commercianti coinvolti rischiano sanzioni elevate e sequestro della merce.

È di oltre 43 mila articoli sequestrati il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza in provincia di Enna, dove sono stati effettuati controlli mirati per contrastare la vendita di prodotti non conformi in vista del Carnevale. I sequestri sono stati eseguiti in diversi esercizi commerciali, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei consumatori e garantire il rispetto delle normative vigenti. Controlli straordinari in vista del Carnevale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Enna hanno predisposto un piano di verifiche in occasione dell'approssimarsi delle celebrazioni carnevalesche.