Alla Juventus manca un Andrea Agnelli che risponda per le rime a Marotta
Giuseppe Marotta ha criticato apertamente la Juventus, scatenando la reazione di Andrea Agnelli. La tensione tra i due si è acuita dopo le accuse di Marotta, che ha messo in discussione alcune scelte della dirigenza bianconera. La squadra, senza un leader forte come Agnelli, fatica a trovare un equilibrio nelle risposte pubbliche.
Giuseppe Marotta è il più politico tra tutti i dirigenti del calcio italiano. Si muove con la postura di un Giulio Andreotti. Ieri la sua uscita, in occasione di una riunione alla Lega Calcio, ha ricordato il divo Giulio. Ha ammesso l’errore del difensore Bastoni, questo l’incipit, e poi è andato giù duro su tutto il resto con il sorriso e mai valicando i confini istituzionali. Giorgio Chiellini? “È stato un mio giocatore, oggi è un dirigente giovane e inesperto: non mi permetto di dargli consigli”. Parole non offensive dietro cui si annida una sottile cattiveria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Cristian Pasquato: “Ricordo gli incontri con Andrea Agnelli alla Juventus. Dava un senso di paura”
Andrea Agnelli torna alla Juventus? La clamorosa suggestione ventilata da Gazzetta: se Comolli fallisce ed Elkann si trasferisce negli USA…Si intensificano le voci riguardo a un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Zambrotta: Juve, la mano di Spalletti si vede, ma manca ancora qualcosa. Yildiz? Ora non si sieda...; Non solo il rosso a Kalulu: alla Juventus manca anche un rigore contro l'Inter; Il video al VAR inganna il calcio. Cosa manca a David e Openda. Inter e Juve, una cosa in comune…; Lautaro, quest'anno manca il gol a una big. Alla Juve ne ha fatti solo 4.
De Grandis: Alla Juventus manca un pochino di equilibrioStefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della prestazione della Juventus contro la Lazio: A me non è dispiaciuta né in casa dell’Atalanta quando ha perso ... tuttojuve.com
Alla Juve manca un rigoreJuventus-Lazio, la moviola: braccio di Marusic, rigore su Cabal e gol annullati La sfida tra Juventus e Lazio lascia strascichi anche sul piano arbitrale. L’arbitraggio ... tuttojuve.com
Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso l'intervento sul suo profilo X, ha detto la sua sugli episodi arbitrali che negli anni hanno fatto molto discutere, rivelando un retroscena sull'abolizione della prova televisiva, per volere di Andrea Agnelli e dell'ex dirigente bi facebook