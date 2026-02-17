Giuseppe Marotta ha criticato apertamente la Juventus, scatenando la reazione di Andrea Agnelli. La tensione tra i due si è acuita dopo le accuse di Marotta, che ha messo in discussione alcune scelte della dirigenza bianconera. La squadra, senza un leader forte come Agnelli, fatica a trovare un equilibrio nelle risposte pubbliche.

Giuseppe Marotta è il più politico tra tutti i dirigenti del calcio italiano. Si muove con la postura di un Giulio Andreotti. Ieri la sua uscita, in occasione di una riunione alla Lega Calcio, ha ricordato il divo Giulio. Ha ammesso l’errore del difensore Bastoni, questo l’incipit, e poi è andato giù duro su tutto il resto con il sorriso e mai valicando i confini istituzionali. Giorgio Chiellini? “È stato un mio giocatore, oggi è un dirigente giovane e inesperto: non mi permetto di dargli consigli”. Parole non offensive dietro cui si annida una sottile cattiveria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alla Juventus manca un Andrea Agnelli che risponda per le rime a Marotta

Cristian Pasquato: “Ricordo gli incontri con Andrea Agnelli alla Juventus. Dava un senso di paura”

Andrea Agnelli torna alla Juventus? La clamorosa suggestione ventilata da Gazzetta: se Comolli fallisce ed Elkann si trasferisce negli USA…Si intensificano le voci riguardo a un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus.

