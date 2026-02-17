Alisson al Napoli avete sentito cos’è stato detto? È successo dopo la Roma
Alisson si è unito al Napoli, e questa scelta ha fatto molto discutere. Dopo la sua prestazione contro la Roma, in cui ha parato un rigore decisivo, il portiere brasiliano ha attirato l’attenzione di tutti. La società azzurra ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il reparto difensivo, spinta anche dalle sue recenti dimostrazioni di sicurezza tra i pali.
Alisson si è rivelato un vero e proprio colpaccio per il Napoli e, dopo quanto fatto vedere contro la Roma in Serie A, sono arrivate parole molto precise nei suoi confronti. Di seguito tutti i dettagli. Marino elogia Manna per il colpo di Alisson: l’ha detto in diretta. Pierpaolo Marino è intervenuto nella trasmissione, su ‘Televomero’, ‘Il Bello del Calcio’ e ha dichiarato: “Nonostante tutte le disgrazie ed io devo fotografare dei momenti della serata di ieri. Ieri la curva con lo striscione è stata capace di riassumere in poche frasi quello che è il sentimento del pubblico napoletano verso questa squadra, e cioè gratitudine e apprezzamento per la squadra”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, novità importanti su un rinnovo! Parla l’agente: avete sentito cos’ha rivelato?
Nelle ultime ore, a Napoli si sono fatte concrete le prime voci su un possibile rinnovo di contratto.
De Zerbi-Napoli, avete sentito? L’annuncio è stato netto!
Napoli pazza di Alisson Santos: «Qui è tutto bellissimo»Ieri mattina, al risveglio, non si è chiesto se fosse tutto vero. In fondo, Alisson Santos sapeva già bene come fare. Il gol all’esordio in campionato con il Napoli ... ilmattino.it
Alisson Santos, l’elogio di A Bola: Una vera risorsa per il Napoli, ha dato spettacolo per 20 minutiAlisson Santos ha segnato il gol del 2-2 contro la Roma all'esordio in Serie A e alla sua seconda presenza con la maglia del Napoli. ilnapolista.it
#Alisson Santos dopo la partita Napoli-Roma è corso ad abbracciare la mamma. Un momento molto emozionante. Il ragazzo brasiliano sta vivendo un vero e proprio sogno. - facebook.com facebook
Alisson Santos, che impatto: cosa può dare a questo Napoli. L'analisi a Sky Calcio Club #SkySport #SkyCalcioClub x.com