Alisson al Napoli avete sentito cos’è stato detto? È successo dopo la Roma

Alisson si è rivelato un vero e proprio colpaccio per il Napoli e, dopo quanto fatto vedere contro la Roma in Serie A, sono arrivate parole molto precise nei suoi confronti. Di seguito tutti i dettagli. Marino elogia Manna per il colpo di Alisson: l’ha detto in diretta. Pierpaolo Marino è intervenuto nella trasmissione, su ‘Televomero’, ‘Il Bello del Calcio’ e ha dichiarato: “Nonostante tutte le disgrazie ed io devo fotografare dei momenti della serata di ieri. Ieri la curva con lo striscione è stata capace di riassumere in poche frasi quello che è il sentimento del pubblico napoletano verso questa squadra, e cioè gratitudine e apprezzamento per la squadra”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Nelle ultime ore, a Napoli si sono fatte concrete le prime voci su un possibile rinnovo di contratto.

La situazione a Napoli si fa sempre più tesa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, al Maradona un punto prezioso con la Roma (avanti due volte). E Conte scopre un nuovo gioiello: Alisson Santos; Napoli, contro il Genoa Conte gioca nuove carte: Giovane e Alisson le soluzioni in avanti; Perché Alisson Santos è stato così decisivo; Alisson Santos, energia e numeri: il Napoli ha pescato un jolly.

Napoli pazza di Alisson Santos: «Qui è tutto bellissimo»Ieri mattina, al risveglio, non si è chiesto se fosse tutto vero. In fondo, Alisson Santos sapeva già bene come fare. Il gol all’esordio in campionato con il Napoli ... ilmattino.it

Alisson Santos, l’elogio di A Bola: Una vera risorsa per il Napoli, ha dato spettacolo per 20 minutiAlisson Santos ha segnato il gol del 2-2 contro la Roma all'esordio in Serie A e alla sua seconda presenza con la maglia del Napoli. ilnapolista.it

#Alisson Santos dopo la partita Napoli-Roma è corso ad abbracciare la mamma. Un momento molto emozionante. Il ragazzo brasiliano sta vivendo un vero e proprio sogno. - facebook.com facebook

Alisson Santos, che impatto: cosa può dare a questo Napoli. L'analisi a Sky Calcio Club #SkySport #SkyCalcioClub x.com