Algerino condannato 23 volte e risarcito dall’Italia l’ira della Meloni | Giudici politicizzati contro di noi

L’algerino condannato 23 volte e successivamente risarcito dall’Italia ha scatenato l’ira della premier Meloni, che accusa i giudici di politicizzazione. La ministra ha espresso preoccupazione per la presenza di persone con numerosi precedenti penali che continuano a vivere nel nostro paese, nonostante le condanne multiple. Meloni ha commentato che questa situazione mette in dubbio la capacità di controllare l’immigrazione illegale e di far rispettare le leggi, soprattutto quando lo Stato viene sanzionato per aver cercato di intervenire.

“Penso sia lecito chiedersi come si possa contrastare seriamente l’immigrazione illegale se chi viola ripetutamente la legge resta sul nostro territorio e lo Stato viene addirittura sanzionato per aver provato a far rispettare le regole. Ciononostante, il governo continuerà con determinazione il proprio lavoro per rafforzare i rimpatri, per rendere più efficaci gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini anche attraverso le iniziative che l’Italia sta portando avanti in Europa”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio postato sui social, commenta la notizia secondo cui il Viminale sarà costretto a risarcire un migrante algerino espulso 2 volte e condannato da 23 sentenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

