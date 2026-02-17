Alexei Navalny due anni fa la morte dell’oppositore politico russo | chi era

Il 16 febbraio 2024 si ricorda il secondo anniversario della morte di Alexei Navalny, avvenuta in una colonia penale nell’Artico, a causa delle condizioni dure a cui era sottoposto. Navalny, noto oppositore politico russo, è morto due anni fa dopo aver subito mesi di detenzione e aver denunciato più volte le ingiustizie del governo di Vladimir Putin. La sua morte ha acceso le proteste di chi lo considerava un simbolo di resistenza contro il regime. Navalny aveva 47 anni e si era fatto strada come avvocato e attivista, sfidando il potere con campagne contro la corruzione e la repressione. La sua figura

Due anni dopo la morte: chi era Alexei Navalny e perché la sua opposizione ha scosso la Russia. Il 16 febbraio 2024 ricorre il secondo anniversario della morte del dissidente russo Alexei Navalny, avvenuta in una colonia penale nell’Artico. La sua scomparsa, in circostanze controverse, ha riacceso i riflettori sulla repressione politica in Russia e sulla fragilità dei diritti umani nel paese, segnando un punto di svolta nella lotta per una Russia più democratica. Dalla legge all’attivismo: gli inizi di una sfida al Cremlino. Nato a Butyn, in Russia, il 4 giugno 1976, Alexei Navalny si è laureato in legge e ha iniziato la sua carriera politica nel 2000 all’interno del partito Yabloko, un movimento di opposizione moderata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 16 febbraio 2024, Alexei Navalny è stato ucciso, e il Cremlino ha negato ogni coinvolgimento.

Le rane velenose sono al centro di un nuovo sospetto che coinvolge la morte di Alexei Navalny, a causa della presenza della tossina epibatidina sulla loro pelle.

