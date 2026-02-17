Alessandro Bastoni ha deciso di parlare dopo aver ricevuto minacce di morte, una situazione che ha coinvolto anche l’arbitro La Penna. Bastoni si è detto dispiaciuto, anche per quanto accaduto all’arbitro, e ha spiegato di aver sbagliato sull’espulsione di Kalulu, riconoscendo di aver esagerato nel descrivere il contatto. La Penna ha deciso di presentare denuncia, preoccupato per le minacce ricevute.

Dopo la contestata espulsione di Kalulu, Alessandro Bastoni e Federico La Penna sono stati presi di mira con insulti e minacce di morte. Sono queste ultime a preoccupare particolarmente e a mettere in allarme gli interessati: l’arbitro Stefano La Penna ha deciso di sporgere denuncia alla Polizia Postale. Bastoni, da parte sua, dichiara di essere dispiaciuto per la reazione avuta, ma trova assurde le minacce di morte rivolte alla sua famiglia e al direttore di gara. Bastoni riconosce di aver sbagliato Cosa ha detto sulle minacce di morte? Cosa è successo durante e dopo la partita Bastoni riconosce di aver sbagliato In conferenza stampa Alessandro Bastoni ammette gli errori commessi, dalla caduta accentuata fino all’esultanza per il cartellino rosso al giocatore della Juventus. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alessandro Bastoni rompe il silenzio dopo le minacce di morte, "dispiace, anche per arbitro La Penna"

