Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Taratata, il nuovo programma di Paolo Bonolis, e a infiammare il palco sono state Alessandra Amoroso e Annalisa: cosa hanno indossato per questa "sfida di stile"?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa presentazione offre una panoramica dei principali artisti coinvolti negli eventi musicali “Taratatà”, tra cui Alessandra Amoroso, Emma, Ligabue e Giorgia.

Paolo Bonolis ha deciso di condurre da solo la seconda puntata di Taratata, sorprendendo molti spettatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Canale 5, stasera a Taratata Annalisa, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia, Negramaro e Luca Carboni; Nuovo successo per Taratata: alla ChorusLife Arena tante emozioni e applausi; Alessandra Amoroso e Annalisa a Taratata: è sfida di stile tra corsetti e giacche di vernice; Taratata Show, la scaletta e i 12 big di Bonolis: da Annalisa ad Alessandra Amoroso, da Gigi D'Alessio a Fiorella Mannoia.

Alessandra Amoroso e Annalisa a Taratata: è sfida di stile tra corsetti e giacche di verniceIeri sera è andata in onda la seconda puntata di Taratata, il nuovo programma di Paolo Bonolis, e a infiammare il palco sono state Alessandra Amoroso ... fanpage.it

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8)Amoroso addormenta la sua piccola Penelope cantandole ‘Serenata’: voto 8 ... today.it

ANNALISA si esibisce con Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia sulle note de ‘BOCCA DI ROSA’ a #Taratata #Annalisa #LaPrimaVolta x.com

Alessandra Amoroso, la forza che sei #Taratata facebook