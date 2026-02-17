Aldo Cazzullo a Urbino | il video

Il giornalista ha girato nel palazzo Ducale una puntata del suo programma 'Una giornata particolare' dedicata a Raffaello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aldo Cazzullo a Urbino per 'Una giornata particolare': “Dedicata a Raffaello, il suo più illustre figlio”Aldo Cazzullo ha scelto Urbino per registrare la prima puntata della sua nuova stagione di “Una giornata particolare”, dedicandola a Raffaello, il suo artista più famoso.

"Francesco", Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi all'Auditorium ConciliazioneIl 8 ottobre 2026, all’Auditorium Conciliazione di Roma, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presenteranno “Francesco”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Aldo Cazzullo a Urbino per 'Una giornata particolare': Dedicata a Raffaello, il suo più illustre figlioIl giornalista alla Galleria Nazionale delle Marche per registrare una nuova puntata sul Rinascimento del programma in onda su La7. Bracchetti: Importante sinergia tra luoghi della cultura e comunica ... msn.com

Una giornata particolare, Aldo Cazzullo ad Urbino per celebrare Raffaello e la storia della città: le nuove puntate disponibili ad ottobreURBINO – Il giornalista del Corriere della Sera e conduttore del programma Una giornata particolare su La7 Aldo Cazzullo oggi, martedì 17 febbraio, era nella ... corriereadriatico.it

Europa: un continente in cerca di leadership L’editoriale di Aldo Cazzullo x.com

Conferita ad Aldo Cazzullo la laurea magistrale honoris causa in “Istituzioni, Politica e Società” Il riconoscimento rende merito alla sua “capacità di intrecciare giornalismo e divulgazione culturale, di utilizzare l’intervista come strumento di rivelazione e di calar facebook