Albana di Romagna | calici e sax Michele Selva guida la degustazione di vini artigianali

Michele Selva organizza una degustazione di Albana di Romagna al Lupo di Lido di Savio per promuovere i vini artigianali accompagnati dal suono del sax, attirando appassionati di musica e vino. Durante l’evento, i partecipanti assaggiano diverse etichette locali mentre ascoltano le melodie jazz dal vivo, creando un’atmosfera unica. La serata mira a far conoscere meglio le qualità dell’Albana, con un focus speciale sulle produzioni artigianali della zona.

Al Lupo di Lido di Savio arriva una proposta diversa dal solito o, meglio, una proposta che combina due dei suoi elementi fondanti, ossia il vino artigianale e la musica extra-ordinaria. La serata Albana di Romagna e sue interpretazioni territoriali non è infatti una "semplice" cena con degustazione di alcune espressioni del vitigno simbolo del nostro territorio (l'Albana è stato il primo bianco italiano a ottenere la Docg nel 1987), bensì una sorta di vero e proprio viaggio sinestetico, nel quale il moderatore Michele Selva – sassofonista italiano, più volte ospite di Area Sismica – assocerà a ogni assaggio di vini una scelta musicale coerente con la proposta.

