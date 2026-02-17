Albana di Romagna | calici e sax Michele Selva guida la degustazione di vini artigianali

Michele Selva ha condotto una degustazione di Albana di Romagna, attirando appassionati di vino e musica a Lido di Savio, per celebrare la tradizione locale e creare un’atmosfera unica. La serata si è svolta al Lupo e ha unito calici di vino artigianale con le note di un sax, portando i partecipanti in un viaggio sensoriale tra sapori autentici e melodie coinvolgenti. La scelta di Selva di abbinare musica dal vivo e degustazioni nasce dall’intento di valorizzare le radici del territorio e offrire un’esperienza diversa dal solito.

Al Lupo di Lido di Savio arriva una proposta diversa dal solito o, meglio, una proposta che combina due dei suoi elementi fondanti, ossia il vino artigianale e la musica extra-ordinaria. La serata Albana di Romagna e sue interpretazioni territoriali non è infatti una “semplice” cena con degustazione di alcune espressioni del vitigno simbolo del nostro territorio (l’Albana è stato il primo bianco italiano a ottenere la Docg nel 1987), bensì una sorta di vero e proprio viaggio sinestetico, nel quale il moderatore Michele Selva – sassofonista italiano, più volte ospite di Area Sismica – assocerà a ogni assaggio di vini una scelta musicale coerente con la proposta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Avellino, Gamea presenta la degustazione dei panettoni artigianali di Gian Paolo Capaldo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Albana di Romagna: calici e sax, Michele Selva guida la degustazione di vini artigianali. Su i calici a Bertinoro. Vino del Tribuno, ecco tutti i premiati della RomagnaQuattro commissioni hanno degustato 77 diversi nettari assegnando i vari riconoscimenti: punteggio più alto alla Cantina. Forlì-Predappio; a seguire Stefano Zavalloni di Cesena Forlì, 31 luglio 2023 – ... ilrestodelcarlino.it Gli 8 migliori Albana di Romagna secchi e passiti scelti dal Gambero RossoPer noi la Romagna è la regione vitivinicola rivelazione dell’anno: il lavoro sulle 16 sottozone del Romagna Sangiovese sta dando i suoi frutti, come dimostrano anche i Tre Bicchieri 2024 i vini sono ... gamberorosso.it Compie oggi gli anni il vincitore della passata edizione della Coppa Selva di Fasano, nonché detentore del record del tracciato, Francesco Conticelli! Tanti auguri di buon compleanno da tutti gli appassionati! #CoppaSelvaFanPage facebook