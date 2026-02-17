Al via la Suunto vertical week | Sfida globale

Dal 23 febbraio al 1° marzo 2026, la Suunto Vertical Week prende il via, spinta dalla voglia di coinvolgere appassionati di outdoor a scalare più dislivelli possibili. La gara mira a spingere le persone a superare i propri limiti, combinando attività fisica e attenzione alla natura. Quest’anno, l’evento si svolge in tutto il mondo, con centinaia di partecipanti pronti a sfidarsi sui sentieri più impegnativi.

Dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 torna la “ Suunto Vertical Week “, la sfida globale che invita la community outdoor a mettersi alla prova accumulando metri di dislivello positivo, unendo sport, avventura e impegno concreto per l’ambiente. Corsa, escursionismo, ciclismo, sci alpinismo o alpinismo: ogni attività conta, purché guidata dalla forza delle gambe e dalla voglia di salire. Per una settimana, atleti e appassionati di tutto il mondo saranno chiamati a superare i propri limiti personali contribuendo a un obiettivo condiviso a favore di Protect Our Winters Europe, organizzazione impegnata nella tutela degli ambienti naturali minacciati dal cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

