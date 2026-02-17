Al Teatro Metamorfosi in scena lo spettacolo Nel Ripostiglio di Mastro Geppetto
Il Teatro Metamorfosi di Rutigliano ospita lo spettacolo “Nel Ripostiglio di Mastro Geppetto” perché vuole far divertire i bambini e coinvolgerli con una storia magica. La rappresentazione si terrà nel cuore della stagione teatrale, curata dalla direttrice artistica Giusy Marrone, che ha scelto un evento pensato apposta per i più giovani. La sala si riempirà di colori e suoni vivaci, pronti a catturare l’attenzione dei piccoli spettatori.
Il Teatro Metamorfosi di Rutigliano è pronto ad aprire le sue porte anche al pubblico dei più piccoli per ad accogliere un nuovo e atteso appuntamento della stagione firmata dalla direzione artistica di Giusy Marrone. Il 15 marzo andrà, dunque, in scena “Nel Ripostiglio di Mastro Geppetto” di Armamaxa Teatro alle 19,30. Spettacolo che conferma con forza e coerenza la visione della direzione artistica, attenta a costruire una programmazione capace di parlare a pubblici diversi, senza mai trascurare il teatro dedicato a bambini e ragazzi. Un cartellone che abbraccia ogni età e che riconosce nel teatro per le nuove generazioni non un genere “minore”, ma un linguaggio potente, necessario e universale.🔗 Leggi su Baritoday.it
