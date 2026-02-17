Al parco urbano tornano le camminate di gruppo che fanno bene al cuore

L’Associazione Cardiologica Forlivese ha riproposto le camminate di gruppo al parco urbano, un’iniziativa che aiuta a mantenere il cuore in salute. Quest’anno, l’attività continua grazie alla collaborazione con la Fondazione Sacco, che sostiene l’evento fin dall’inizio. Le sessioni si svolgono ogni settimana e attirano molte persone, desiderose di fare esercizio all’aria aperta, camminando insieme e condividendo qualche ora di movimento.

Prosegue anche nel 2026 il progetto dell'Associazione Cardiologica Forlivese promosso insieme alla Fondazione Sacco "Tieni in forma il tuo cuore - Cammina Con Noi". Sabato 21 febbraio, alle 9, torna infatti il ciclo di camminate accompagnate da un istruttore dedicato all'educazione al movimento. Per i partecipante il ritrovo rimane il parco urbano Franco Agosto di Forlì, lato fiume Montone.