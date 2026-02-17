Al Maf doppio incontro all' insegna della cultura nelle sue più varie sfaccettature

Al Maf di San Bartolomeo in Bosco, si tengono due incontri culturali perché il Comune di Ferrara, il Maf e l’associazione locale vogliono coinvolgere il pubblico nelle diverse espressioni artistiche. Questa settimana, i partecipanti possono scoprire la storia dell’arte e ascoltare musica dal vivo, in un’atmosfera informale. La scelta di organizzare più eventi consecutivi nasce dalla volontà di offrire un’ampia varietà di esperienze culturali ai cittadini.

Proseguono gli incontri culturali al Maf di San Bartolomeo in Bosco, promossi dal Comune di Ferrara, dal Maf e dall'omonima associazione. Domenica 22, dalle 15.00, si terranno due interessanti proposte all'insegna della cultura nelle sue più varie sfaccettature. Aprirà l'evento pomeridiano la videoproiezione, a cura di Luca Cavallari, dedicata alle foto d'epoca delle località del ferrarese legate al Primaro. Intitolata 'Cartoline dalla valle del Primaro.