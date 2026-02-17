Al festival di cinema di Berlino è scoppiata una polemica

Durante il festival di Berlino, una discussione è nata a causa di alcune scelte controverse degli organizzatori. La 76ª edizione della Berlinale, che si sta svolgendo in questi giorni, ha attirato l’attenzione non solo per i film in programma ma anche per un’ampia discussione tra i presenti. La decisione di includere un film che affronta tematiche sociali delicate ha generato proteste tra gli spettatori e alcuni registi. La manifestazione, tra le più importanti al mondo, si svolge nella capitale tedesca dal 16 febbraio, attirando pubblico e stampa da tutto il pianeta.

E se ne sta facendo un gran parlare non tanto per i film presentati – una cosa su cui riflettere sarebbe ad esempio che nel concorso principale non figura nessuna opera italiana – ma prevalentemente a causa di alcune polemiche. Durante la consueta conferenza stampa d’apertura, dello scorso giovedì 12 febbraio, ha fatto molto discutere una risposta data dal presidente di giuria Wim Wenders, regista tedesco di lungo corso e di film iconici come Paris, Texas, Il cielo sopra Berlino e anche Perfect Days, che un paio d’anni fu molto visto qui in Italia. Incalzato da un attivista e blogger con una domanda riguardante le posizioni del governo tedesco sulla questione legata a Gaza e Israele, Wenders ha risposto così: “I film possono cambiare il mondo, ma non in senso politico.🔗 Leggi su Today.it

