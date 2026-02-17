Al Camploy una serata di musica e colore su Nietzsche

Al Camploy, una serata di musica e colori ha celebrato Nietzsche, attirando un pubblico affascinato dalle sue idee rivoluzionarie. La manifestazione ha puntato i riflettori sulla figura del filosofo tedesco, mostrando come le sue parole abbiano influenzato generazioni di artisti e pensatori. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto ascoltare brani ispirati alle sue opere e ammirare proiezioni che ricostruivano i momenti chiave della sua vita, tra cui il suo ritiro nel 1889 in un ospedale psichiatrico.

Tra i tanti filosofi che costellano il cielo del pensiero occidentale, Friedrich Nietzsche è forse uno dei più conosciuti: forse in virtù della sua suprema ribellione contro Dio e tutto ciò che trascende la nostra vita terrena, per la viscerale passione con cui ha imbevuto ogni suo scritto, per i suoi celebri aforismi, ben presto diventati slogan, fin troppo storpiati e strumentalizzati. Friedrich Nietzsche, nato a Rocken nel 1844 e morto a Weimar nel 1900, fu tante cose, ma prima di tutto fu un essere umano che dovette anzitutto affrontare i suoi propri demoni, calarsi nel suo abisso personale, prima di uscirne vincitore e portare non solo a sé stesso, ma al mondo intero, la luce di una nuova consapevolezza: che questa vita è tutto ciò che abbiamo.

Stasera al Teatro Camploy torna l’evento “Musical-Mente”, organizzato dall’Associazione Medici per Strada e la Circoscrizione 1^.

Il porto di Ancona si anima questa sera per il “Carnevale in riva al mare”, un evento che unisce divertimento e solidarietà.

