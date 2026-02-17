AJ Styles fa ritorno a Raw con un omaggio speciale nella sua città
AJ Styles torna a Raw portando un omaggio speciale nella sua città natale di Atlanta. La sua presenza ha acceso subito l’entusiasmo dei fan locali, che lo hanno accolto con cori e applausi. La puntata di questa sera si preannuncia intensa, soprattutto dopo i recenti eventi a Memphis che hanno lasciato il segno tra il pubblico.
La WWE approda ad Atlanta per una puntata di Raw che promette atmosfera carica di elettricità e ricordi, dopo gli ultimi avvenimenti a Memphis. L’evento si concentra su una celebrazione dedicata a una leggenda in attività e su match decisivi che potrebbero definire i prossimi contendenti per la gabbia d’acciaio, preludio al grande spettacolo che chiuderà una fase della stagione. La serata prevede un segmento speciale in onore di AJ Styles, reduce da un addio al ring a seguito della sconfitta contro Gunther nella Royal Rumble in Arabia Saudita. Il ritorno nella sua Georgia è contrassegnato da un ricordo dei dieci anni di successi che hanno consolidato lo status di Grand Slam Champion. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
AJ Styles fa ritorno a Raw: annuncio ufficiale
AJ Styles torna a Raw dopo mesi di assenza, portando entusiasmo tra i fan.
WWE: AJ Styles fa cedere Gunther ma l’arbitro non vede, finale controverso a Raw
Nel recente episodio di Raw da Düsseldorf, AJ Styles e Gunther si sono affrontati in un match singolo, il primo tra i due trasmesso in televisione.
Argomenti discussi: Aggiornamenti sul contratto di AJ Styles con la WWE dopo il ritiro avvenuto al Royal Rumble 2026; AJ Styles e WWE in contatto, si valuta il ritorno; AJ Styles il suo futuro è un vero mistero; Jeff Jarrett pensa che AJ Styles tornerà a lottare: Magari tra 1 o 2 anni, ma non è stata l'ultima!.
